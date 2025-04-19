МАЭКу подарили белок

Редакция Lada.kz получила официальный ответ от ТОО «МАЭК», в котором указано, что белки были переданы предприятию в рамках спонсорской помощи.

Фото пресс-службы предприятия

В официальном ответе энергопредприятия сообщается, что в специально оборудованном круглогодичном вольере, сделанном собственными силами работников МАЭК, сегодня содержатся пять телеутских белок - два самца и три самки. Белки были доставлены из Алматы.

Вольер установлен на предзаводской территории ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК». В перспективе планируется выпуск белок в природную зону предприятия для их адаптации к окружающей среде. Вольер облагорожен садовой дорожкой из сухостоя карагача. Также установлена табличка с информацией о белочках. Животные были переданы предприятию в виде спонсорской помощи, - сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ТОО «МАЭК».

По данным пресс-службы, проект «Белкин Дом» направлен на:

– улучшение экологической и визуальной среды на территории предприятия;

– поддержание биоразнообразия и природного баланса;

– повышение уровня комфорта и лояльности сотрудников;

– развитие корпоративной социальной ответственности.

Также в пресс-службе предприятия заверили, что белки не погибнут от отсутствия пищи.

Их рацион включает фрукты, орехи, семечки, насекомых, кору деревьев. Благодаря богатой экосистеме территории предприятия содержание белок не требует значительных затрат. Телеутские белки легко адаптируются к климату Мангистау: в жаркое время года их мех становится менее густым. Эти животные приживаются в условиях городского озеленения, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что на территории ТЭЦ-2 растёт около 3500 зелёных насаждений, включая 10 видов деревьев. Среди них 209 туй и 51 сосна, а также 12 видов кустарников.

Животные соответствуют нормативным требованиям содержания. Контакты с естественными врагами исключены. Белки уже стали объектом интереса и положительных эмоций со стороны сотрудников и гостей МАЭК, - заключили в пресс-службе предприятия.

Напомним, жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видеозапись, на которой видно, как по территории ТОО «МАЭК» бегает белка. Это вызвало интерес у редакции, и корреспондент решил разобраться, зачем энергокомбинату эти грызуны.