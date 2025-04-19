Аким Жанаозена проверил ход строительства аэропорта в Кендерли

Аким Жанаозена Жансейт Кайнарбаев ознакомился с ходом строительства нового аэропорта в Кендерли Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба акимата, передает Lada.kz .

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Заказчиком проекта выступает РГП «Казавиаспас», генеральным подрядчиком - ТОО «ВАД Строй-Инжиниринг». Технический надзор осуществляет компания ООО «НПО «МунайГаз Технологии ЛТД».

Глава Жанаозена распорядился создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения за счёт активного привлечения местных жителей к реализации проекта. Кроме того, он подчеркнул необходимость строгого контроля за качеством и сроками строительных работ.

Открытие нового аэропорта усилит курортный потенциал Кендерли и станет стимулом для туристического, социального и экономического развития региона, подчеркнули в акимате.

Напомним, для строительства аэропорта в Кендерли выделен земельный участок площадью 599,0 гектаров. На первом этапе будет построена взлетно-посадочная полоса шириной 35 метров и длиной 2200 метров для самолетов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные виды воздушных судов позволяют обеспечить воздушное сообщение от Астаны и Алматы до туристических мест области. Позже будут проведены работы по расширению этой полосы движения, а также появится возможность принимать более крупные самолеты типа Аirbus А320 и Boeing 737.

Как будет выглядеть новый аэропорт в Кендерли в Мангистау, в Центре общественных коммуникаций предоставили эскиз проекта.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области и дал поручение по аэропорту в Кендерли.