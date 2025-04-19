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19.04.2025, 16:53

Акимат Актау потратит на ремонт ливневых канализаций 267 миллионов тенге

Общество 0 726 Лиана Рязанцева

В Актау состоялся конкурс на текущий ремонт ливневых канализаций. Сумма тендера составила 266 миллионов 988 тысяч 41 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Конкурс на услуги по ремонту ливневых канализаций на общую сумму 266 миллионов 988 тысяч 41 тенге был объявлен 10 апреля 2025 года на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Конкурс завершился 18 апреля 2025 года.  Информация о победителе на данный момент отсутствует, поскольку продолжается рассмотрение поданных заявок.

Согласно технической спецификации, подрядная организация должна будет выполнить ремонт ливневых канализаций по следующим адресам:

  • 2 микрорайон 46 дом (сток);
  • автодорога № 8, 4 микрорайон 5 дом;
  • 7 микрорайон 7 дом (сток);
  • автодорога № 14, 8 микрорайон 24 дом;
  • автодорога № 16, 11 микрорайон, напротив 8 дома;
  • 13 микрорайон, между 6 и 7 домами (сток);
  • 26 микрорайон 1 дом (сток);
  • 27 микрорайон 33 дом (сток);
  • автодорога № 21, 27 микрорайон 37 дом (старый сток);
  • автодорога № 21, 27 микрорайон 37 дом (новый сток);
  • автодорога № 5, 1 микрорайон 34 дом;
  • автодорога № 1, 3 микрорайон баня «Мағаш»;
  • автодорога № 7, 4 микрорайон 37 дом;
  • автодорога № 12, 5 микрорайон, ТЦ «Волна»;
  • 7 микрорайон 12 дом (внутримикрорайонная дорога);
  • автодорога № 3, 7 микрорайон 12 дом;
  • автодорога № 1, 8 микрорайон, ТЦ «Рахат»;
  • автодорога № 14, 8 микрорайон «Драма театр» - 10 микрорайон «Ботанический сад»;
  • автодорога № 3, между ТЦ «Ардагер» - «Ботанический сад»;
  • автодорога № 14, ТЦ «Ардагер» - «Вечный огонь»;
  • автодорога № 20, 12 микрорайон 40 дом;
  • 13 микрорайон, гостиница «Гранд Виктори»;
  • пересечение автодороги № 15 и № 20, ЖК «Дукат»;
  • автодорога № 19, 13 микрорайон, стадион «Мунайшы»;
  • автодорога № 16, 14 микрорайон, гостиница «Көктем»;
  • автодорога № 3, 14 микрорайон, ЖК «Тамшалы»;
  • автодорога № 3, 14 микрорайон, «Дом связи»;
  • 14 микрорайон 46 дом;
  • автодорога № 7, 15 микрорайон, резиденция «Самал»;
  • автодорога № 18, 26 микрорайон, ТЦ «Достык»;
  • 27 микрорайон, между 9 и 13 домами (сток);
  • автодорога № 21, 28 микрорайон, супермаркет «Аман»;
  • автодорога № 18, между 28 и 28 «а» микрорайонами, ресторан «Ақсұңкар»;
  • автодорога № 18, 29 микрорайон 2 дом;
  • автодорога № 18, 29 микрорайон 3 дом;
  • автодорога № 22, 32 «а» микрорайон, напротив Таможни;
  • автодорога № 22, 16 микрорайон, ЖК «Инара»;
  • автодорога № 27, 30 микрорайон (сторона коттеджного городка);
  • автодорога № 27, 32 микрорайон (сторона Университета имени Ш.Есенова);
  • автодорога № 22, спорткомплекс «Халык Арена»;
  • автодорога № 22, 32 «б» микрорайон 16 дом, возле автобусной остановки;
  • автодорога № 29, 31 «а» микрорайон, рынок «Хазар»;
  • перекресток автодороги № 22 и № 15, со стороны 18 «а» микрорайона;
  • автодорога № 27, от остановки микрорайона «Толкын» до магазина «Водолей».

Ранее жители Актау возмутились состоянием нового дорожного покрытия.   

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