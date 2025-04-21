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21.04.2025, 15:36

В каких соцвыплатах лидидует Мангистау?

Общество 0 1 183 Сергей Кораблев

В марте текущего года в Мангистауской области зафиксированы самые высокие социальные выплаты по потере кормильца, а также по уходу за ребенком, сообщает Lada.kz.

Фото: gurk.kz
Фото: gurk.kz

Как передает информационное агентство NUR.KZ, самые большие выплаты по потере кормильца в марте производились в Мангистауской области – 86 281 тенге. Антилидером стала Северо-Казахстанской область – 33 926 тенге.

Что касается выплаты по уходу за ребенком, то здесь первое место занимает также Мангистауская область – 105 928 тенге. Самый маленький размер зарегистрирован в Северо-Казахстанской области – 64 302 тенге.

По утрате трудоспособности размер выплат в нашем регионе составил 61 761 тенге. Самыми высокими произведенными выплатами отличилась область Улытау – 70 472 тенге.

Общая сумма компенсации по потере работы в Мангистау достигла 84 237 тенге. Лидером же является Атырауская область – 119 122 тенге

Отдельно стоит отметить соцвыплату по беременности и родам, которая назначается при выходе казахстанки в декретный отпуск. В отличие от остальных эта выплата производится один раз.

Самые большие средние «декретные» выплаты получали женщины в Мангистауской области – 2 085 716 тенге единовременно. В среднем по Казахстану мартовская выплата составила 1 674 380 тенге. В СКО суммы меньше всего – 1 203 155 тенге.

Напомним, что с апреля текущего года правила назначения социальной выплаты по беременности и родам изменились. У них появился «потолок» – максимальный размер дохода, на основе которого они определяются, теперь составляет 7 минимальных заработных плат (595 000 тенге). Сделано это было в связи с тем, что многие женщины использовали лазейки в законе, чтобы получать завышенные выплаты.

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