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22.04.2025, 10:50

Налоговики Актау разъяснили, нужно ли указывать ИИН покупателя в чеке

Общество 0 2 790 Наталья Вронская

В социальных сетях жители региона жалуются на то, что в некоторых торговых точках при совершении покупки продавцы требуют у покупателя предоставить ИИН. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области пояснили, в каких случаях документ указывается в чеке контрольно-кассовой машины, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта runews24.ru
Фото с сайта runews24.ru

Ранее в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса при применении ККМ осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса установлен перечень информации, который должен содержать чек ККМ.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса, чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (ИИН) покупателя (клиента), получателя.

Таким образом, при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и только по требованию покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя (клиента), получателя.

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