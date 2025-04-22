Прямой рейс до Петропавловска могут запустить в Актау

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев проверил работу аэропорта Петропавловска, где был поднят вопрос о субсидировании маршрута до Актау со следующего года, сообщает Lada.kz по информации Министерства транспорта РК.

Фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев начал рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область с посещения аэропорта Петропавловска.



Руководство аэропорта ознакомило вице-министра с планами дальнейшего развития и обозначило ряд вопросов, требующих поддержки профильного ведомства. В частности, руководство воздушной гавани подняло вопрос продления субсидирования маршрута «Петропавловск - Алматы», а также начать субсидирование маршрута «Петропавловск-Актау» со следующего 2026 года. Данный вопрос будет проработан совместно с Министерством финансов.



