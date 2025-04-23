Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау

В управлении образования области рассказали, куда жителям следует обращаться с жалобами на поборы в школах, передает Lada.kz .

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В управлении образования Мангистауской области напомнили жителям региона, что сбор денежных средств с выпускников 4, 9 и 11 классов на подарки администрации и учителям, а также на внутренний ремонт школ категорически запрещён.

Выпускникам строго запрещено собирать деньги на школьные нужды, подарки администрации и учителям, приглашение аниматоров, а также на проведение внутреннего ремонта школы. Под запрет также попадают участие в автопараде, развлекательные мероприятия, походы в рестораны и парки, сбор средств у родителей в период итоговой аттестации и организация праздничных событий. Управление образования предупреждает: проведение подобных мероприятий недопустимо, - сообщили в ведомстве.

По данным управления, ежегодно на текущий ремонт школ из бюджета выделяются средства. Также поэтапно проводится капитальный ремонт организаций образования.

Если вы становитесь свидетелем случаев сбора денежных средств в образовательных учреждениях по вышеуказанным причинам и располагаете фото- или видеодоказательствами, вас просят немедленно сообщить об этом в Call-центр управления образования по номеру 8 (7292) 60-75-15 либо в правоохранительные органы. Для нас главная цель - дать вашему ребенку качественное образование и осознанное воспитание, - подытожили в управлении образования.

Напомним, городской отдел образования опубликовал список запретов, касающихся проведения последнего звонка и итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году. Ограничения касаются родителей, педагогов и самих выпускников.

Ранее партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков рассказывал в каких случаях разрешается праздновать выпускные в ресторанах, загородных оздоровительных заведениях, а также арендовывать по этому случаю автомобили.