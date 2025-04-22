Список запретов к выпускным опубликовал отдел образования Актау

Актауский городской отдел образования опубликовал список запретов, касающихся проведения последнего звонка и итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году. Ограничения касаются родителей, педагогов и самих выпускников, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта gov.kz

Актауский городской отдел образования опубликовал список основных запретов:

сбор денег с выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов на нужды школы;

приглашение аниматоров, агентств и студий на мероприятия;

дарение подарков учителям и администрации учебных заведений;

сбор средств на покупку хозяйственных товаров для школы или на внутренний ремонт.

Также родителям напоминают, что на мероприятии «Последний звонок» может присутствовать только один представитель от семьи для соблюдения мер комплексной безопасности. Ученики должны быть заранее ознакомлены с регламентом праздника и требованиями по безопасности.

Отдельно подчеркивается, что категорически запрещены автопробеги, посещение развлекательных центров, парков и ресторанов в рамках празднования, а также организация праздничных застолий за счет родителей.

В ведомстве уверяют, что все эти меры направлены на профилактику коррупции и соблюдение педагогической этики. В отделе образования подчеркивают: сотрудники школ не имеют права принимать подарки в любом виде.

Уважаемые родители! Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы выслушать и ответить. Обеспечение качественного образования и воспитания ваших детей – наша почетная обязанность, - говорится в обращении ведомства.

Напомним, в минувшем году в регионе проводились рейды по обеспечению безопасности выпускников. Так, во время дежурства в селе Ак желкен педагоги выявили частный дом, в котором подростки отмечали окончание школы. Владельцы дома в беседе с представителями спецштаба пояснили, что решили сдать дом несовершеннолетним с согласия их родителей, которых, как они уверяют, постоянно держали в курсе происходящего на празднике.