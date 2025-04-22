Список запретов к выпускным опубликовал отдел образования Актау

Актауский городской отдел образования опубликовал список запретов, касающихся проведения последнего звонка и итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году. Ограничения касаются родителей, педагогов и самих выпускников, сообщает Lada.kz.
Актауский городской отдел образования опубликовал список основных запретов:
Также родителям напоминают, что на мероприятии «Последний звонок» может присутствовать только один представитель от семьи для соблюдения мер комплексной безопасности. Ученики должны быть заранее ознакомлены с регламентом праздника и требованиями по безопасности.
Отдельно подчеркивается, что категорически запрещены автопробеги, посещение развлекательных центров, парков и ресторанов в рамках празднования, а также организация праздничных застолий за счет родителей.
В ведомстве уверяют, что все эти меры направлены на профилактику коррупции и соблюдение педагогической этики. В отделе образования подчеркивают: сотрудники школ не имеют права принимать подарки в любом виде.
Уважаемые родители! Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы выслушать и ответить. Обеспечение качественного образования и воспитания ваших детей – наша почетная обязанность, - говорится в обращении ведомства.
Напомним, в минувшем году в регионе проводились рейды по обеспечению безопасности выпускников. Так, во время дежурства в селе Ак желкен педагоги выявили частный дом, в котором подростки отмечали окончание школы. Владельцы дома в беседе с представителями спецштаба пояснили, что решили сдать дом несовершеннолетним с согласия их родителей, которых, как они уверяют, постоянно держали в курсе происходящего на празднике.
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