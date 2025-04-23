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23.04.2025, 14:51

Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев

Общество 0 1 166 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz продолжают поступать жалобы от жителей Актау на массовое удаление свежей травы в городских скверах. Айбек Ерболеков, руководитель ТОО «Green City Aktau», объяснил, где и по какой причине убирают траву.

Фото Айбека Ерболекова
Фото Айбека Ерболекова

Жители Актау продолжают присылать в редакцию фото и видео, на которых запечатлено массовое удаление зелёной травы в городских скверах.

Зачем убирают траву? В других городах она спокойно растёт — никто её не трогает. Почему именно в Актау её массово удаляют? Ведь с зелёной травой скверы выглядят куда привлекательнее, чем с голой серой землёй. К тому же, трава помогает бороться с пылью — а в нашем ветреном регионе это особенно важно, - жалуются жители города.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснением в ТОО «Green City Aktau» — именно эта компания отвечает за полив и озеленение в городе.

Руководитель компании Айбек Ерболеков поспешил успокоить горожан, заверив, что траву и сорняки удаляют исключительно в лунках деревьев.

Сорняки мы удаляем только в лунках деревьев, потому что при поливе они быстро впитывают воду, и до корней дерева она не доходит. Вне лунок зелёную траву стригут газонокосилками и триммером, создавая красивый газон, — пояснил Айбек Ерболеков.

Напомним, на фоне дефицита зеленых насаждений в областном центре горожане пожаловались на ликвидацию свежей травы в сквере имени Тараса Шевченко. В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства разъяснили ситуацию.

Ранее жители Актау возмутились вырубкой и спилом зеленых насаждений на центральном городском пляже. Подробнее по ссылке.

В ТОО «Green City Aktau» рассказали, какие деревья и цветы, а также в каком количестве планируется высадить в этом году.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Arzt_MD
Arzt_MD
Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
23.04.2025, 10:12
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