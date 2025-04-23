Премьер-Министр Казахстана недоволен медленным строительством ГПЗ в Жанаозене

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов выразил недовольство темпами строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Фото Telegram-канал Правительства РК

На заседании Правительства Премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поднял вопрос строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Строительство газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен продвигается медленно. Об этом на прошлой неделе говорил Глава государства. Какие меры принимаются?, – задал вопрос министру энергетики Премьер-Министр Олжас Бектенов.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что первый этап проекта должны завершить к концу года.

На сегодня ведутся работы по первому этапу проекта, ожидаем, что они завершатся к концу текущего года. По второму этапу проектные работы будут завершены 24 апреля. Далее направим документацию на государственную экспертизу, результаты будут объявлены в июле. На сегодня заводам заказаны все установки и оборудование. До следующего года завезем все необходимое в страну и продолжим монтажные работы. Все работы находятся под постоянным контролем министерства, – доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Олжас Бектенов поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру взять вопрос строительства газоперерабатывающего завода на личный контроль.

Сегодня, 23 апреля, министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, как развивается газовая отрасль в Казахстане.

Напомним, Президент раскритиковал затянувшиеся сроки строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Ранее сообщалось, что первоначально предприятие планировалось построить и запустить до конца 2023 года, затем сроки перенесли на 2026 год. Ввод в эксплуатацию нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене запланирован на 7 февраля 2027 года.