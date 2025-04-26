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26.04.2025, 10:05

Военную школу-интернат и детсад для детей с ограниченными возможностями откроют в Мангистау

Общество 0 1 647 Наталья Вронская

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев и аким региона Нурдаулет Килыбай подписали Комплексный план по повышению качества образования на 2025-2029 годы. Документ охватывает все уровни образования – от дошкольного до технического и профессионального, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

План, реализуемый в рамках поручений главы государства, предусматривает пять ключевых направлений: развитие инфраструктуры, обновление учебного контента, повышение квалификации педагогов, совершенствование управленческого менеджмента и внедрение национальной системы оценки.

Здоровье, благополучие и качественное образование подрастающего поколения – главные приоритеты государственной политики. Для этого необходимо повысить компетентность педагогов, эффективно управлять системой и укрепить взаимодействие с родителями, - подчеркнул Гани Бейсембаев.

Аким области отметил, что особое внимание будет уделено безопасности учащихся и развитию инклюзивного образования. Уже в этом году планируется открытие спортивной и военной школы-интерната в Актау, а также строительство детского сада для детей с особыми образовательными потребностями.

Задача, поставленная Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время его визита в регион, о повышении качества образования имеет важное значение для нас. Учитывая это, мы разработали комплексный план, направленный на развитие сферы образования. В настоящее время реализуются конкретные проекты. Например, в этом году в Актау планируется открытие спортивной школы-интерната и военной школы-интерната, направленных на патриотическое воспитание мальчиков. Одной из острых проблем в регионе является нехватка детских садов для детей с ограниченными возможностями. Мы также восполним этот пробел. Педагоги Мангистау имеют высокий потенциал и большой опыт. Уверен, что в будущем число конкурентоспособных, образованных и квалифицированных молодых людей в нашем регионе увеличится. Мы сделаем все возможное для реализации поставленных задач, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Согласно комплексному плану, к 2029 году в регионе будет обновлена 21 школа, построено девять новых, а охват дошкольным образованием доведут до 100%. В 78 школах установят системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

В ходе визита министр и аким области посетили Актаускую международную школу (AIS) и ознакомились с учебным процессом.

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