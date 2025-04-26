Аэропорт в Кендерли строят в ускоренном режиме

Строительство аэропорта в Кендерли идет в ускоренном темпе. Работы на объекте организованы в две смены, сообщает Lada.kz .

Фото министерства транспорта РК

По информации министерства транспорта РК, подрядная организация ведет земляные работы и разработку котлована.

На объекте работает 60 единиц спецтехники и 80 рабочих в две смены.

Ход строительства проверил министр транспорта Марат Карабаев.

Кендерли имеет большой туристический потенциал. Прорабатываем вопрос открытия пяти внутренних авиарейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Алмату, Астану, а также ряд международных авиарейсов в соседние государства, - отметил Марат Карабаев.

Напомним, что проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час.

Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных.

Напомним, по поручению Президента в нашем регионе осуществляются крупные транспортно-логистические проекты, о которых рассказал министр транспорта Марат Карабаев.

Ранее он проинспектировал ход реконструкционных работ на железнодорожном вокзале «Мангистау», площадь которого будет увеличена в 10 раз.