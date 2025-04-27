Лакированной стороной вниз: жителей Актау возмутили шершавые лавочки

В Актау вновь обсуждают вопросы городского благоустройства. На этот раз предметом критики стали новые лавочки, которые, по мнению горожан, установлены с ошибкой: лакированная сторона досок оказалась снизу, а не сверху, сообщает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Жители областного центра обнаружили изъян в недавно установленных на набережной новых лавочках. Люди обратили внимание на то, что доски для сидения не слишком приятны на ощупь, имеют шершавую поверхность, в то время как оборотная сторона доски у лавки лакирована. Горожане сразу сделали вывод: «рабочие неверно смонтировали конструкцию».

Не мог не «посидеть» на лавке скандала и блогер Азамат Сарсенбаев.

Вот неужели ни один местный пацан, работающий в акимате, включая самого акима города и всех его заместителей, не обратил внимания на такую, казалось бы, простую и элементарную вещь? Даже человеку, которому тема строительства очень далека, понятно, что с этими лавочками что-то не так: обработанная и лакированная часть дерева установлена наоборот, доски смонтированы неправильно. Это указывает на отсутствие контроля за качеством работ и расходованием бюджетных средств. Я каждый раз задаюсь вопросом: как акимат сможет управлять развитием города, если даже в таких простых вещах допускаются подобные ошибки? — возмущался в своих соцсетях Азамат Сарсенбаев.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от подрядной организации, которая занималась установкой новых скамеек.

Напомним, новые урны и скамейки закупили для набережной Актау. Скамейки устанавливала компания «Альфа Плюс» из Алматы за 117 600 000 тенге (294 тысячи тенге за штуку).

Лавочки по периметру микрорайонов и вдоль центральных улиц начали устанавливать на прошлой неделе. Такое решение было принято властями по просьбе горожан, в том числе пожилых людей. Нужно отметить, что на скамейки из бюджета средств не выделялось – их перенесли с городской набережной, где сейчас производится замена лавок и урн на новые.

Недавно расставленные вдоль центральных улиц лавочки уже успели попортить неизвестные.