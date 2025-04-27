Повреждение газопровода произошло в 28А микрорайоне Актау

Возле одного из жилых домов в 28А микрорайоне произошло повреждение газовой трубы. Очевидцы сообщали о запахе газа и скоплении машин служб экстренного реагирования. В газовой службе прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.
В социальных сетях жители города стали сообщать о прорыве газопровода возле одного из домов в 28А микрорайоне.
Место ЧП оцеплено сотрудниками полиции и спасателями.
В газовой службе "104" сообщили, что произошла авария.
Сегодня, 27 апреля, частный погрузчик задел и повредил газовую трубу. Специалисты уже приступили к восстановительным работам, — сообщили в Мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq».
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