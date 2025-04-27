Акимат Актау: Монтаж новых лавочек выполнен в соответствии с техническими требованиями

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным акимата, спинки и сиденья новых лавочек сделаны из специализированного материала — древесно-полимерного композита (DPK, англ. Decking Polymer Composite).

Древесно-полимерный композит — это устойчивый выбор, который бережно относится к природе, гарантирует высокое качество и ориентирован на будущее. Этот материал, также известный как «дэк-дэкада», является одним из самых современных решений, применяемых сегодня в городской среде, отметили в акимате.

Как пояснили в акимате, данный материал обладает рядом важных преимуществ:

высокая устойчивость: он способен выдерживать резкие перепады погоды, повышенную влажность и активное солнечное излучение, сохраняя прочность и внешний вид на протяжении многих лет;

стойкость цвета: DPK не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей;

простой уход: материал не требует дополнительной окраски или обработки и легко очищается.

Также в акимате объяснили, зачем производится шлифовка сидений лавочек. По их данным, поверхность DPK специально шлифуется для обеспечения безопасности и комфорта горожан. Отмечается, что обработанная поверхность становится менее скользкой, что предотвращает возможность падений и делает отдых на лавочках более удобным.

Кроме того, шлифовка помогает сохранить аккуратный внешний вид изделия, поскольку древесно-полимерный композит склонен к появлению мелких царапин.

Материалы DPK на скамейках установлены правильно. Направление деревянных элементов и крепление шурупов также выполнены верно, в соответствии с техническими требованиями, — сообщил работник производства ТОО «Альфа Плюс» Камал Курбанбаев.

Напомним, жители областного центра обнаружили изъян в недавно установленных на набережной новых лавочках. Люди обратили внимание на то, что доски для сидения не слишком приятны на ощупь, имеют шершавую поверхность, в то время как оборотная сторона доски у лавки лакирована. Горожане сразу сделали вывод: «рабочие неверно смонтировали конструкцию».