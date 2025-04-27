18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.04.2025, 17:10

Акимат Актау: Монтаж новых лавочек выполнен в соответствии с техническими требованиями

Общество 0 2 303 Лиана Рязанцева

В городской администрации прокомментировали критику горожан касательно некорректно установленных лавочек, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

 По данным акимата, спинки и сиденья новых лавочек сделаны из специализированного материала — древесно-полимерного композита (DPK, англ. Decking Polymer Composite).

Древесно-полимерный композит — это устойчивый выбор, который бережно относится к природе, гарантирует высокое качество и ориентирован на будущее. Этот материал, также известный как «дэк-дэкада», является одним из самых современных решений, применяемых сегодня в городской среде, отметили в акимате.

Как пояснили в акимате, данный материал обладает рядом важных преимуществ:

  • высокая устойчивость: он способен выдерживать резкие перепады погоды, повышенную влажность и активное солнечное излучение, сохраняя прочность и внешний вид на протяжении многих лет;

  • стойкость цвета: DPK не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей;

  • простой уход: материал не требует дополнительной окраски или обработки и легко очищается.

Также в акимате объяснили, зачем производится шлифовка сидений лавочек. По их данным, поверхность DPK специально шлифуется для обеспечения безопасности и комфорта горожан. Отмечается, что обработанная поверхность становится менее скользкой, что предотвращает возможность падений и делает отдых на лавочках более удобным.

Кроме того, шлифовка помогает сохранить аккуратный внешний вид изделия, поскольку древесно-полимерный композит склонен к появлению мелких царапин.

Материалы DPK на скамейках установлены правильно. Направление деревянных элементов и крепление шурупов также выполнены верно, в соответствии с техническими требованиями, — сообщил работник производства ТОО «Альфа Плюс» Камал Курбанбаев.

Напомним, жители областного центра обнаружили изъян в недавно установленных на набережной новых лавочках. Люди обратили внимание на то, что доски для сидения не слишком приятны на ощупь, имеют шершавую поверхность, в то время как оборотная сторона доски у лавки лакирована. Горожане сразу сделали вывод: «рабочие неверно смонтировали конструкцию».

 

 

 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле