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28.04.2025, 13:41

Рекордсмен из Актау принял участие в Лондонском марафоне

Общество 0 3 061 Лиана Рязанцева

Семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев принял участие в Лондонском марафоне 27 апреля и пополнил свою коллекцию достижений еще одним рекордом, передает Lada.kz.

Фото Ильдара Ягъяева
Фото Ильдара Ягъяева

Спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев, уехавший на заработки за границу, рассказал нашей редакции о своих впечатлениях от участия в Лондонском марафоне 27 апреля.

На Лондонском марафоне был установлен мировой рекорд по количеству финишировавших участников - около 60 тысяч человек. Кроме того, я также установил рекорд как участник, пробежавший марафон с семью сертификатами Гиннесса. Это мой второй марафон за месяц на дистанцию 42 километра и уже восьмой рекорд Гиннесса в моей копилке, — рассказал Ильдар.

Ильдар Ягьяев подчеркнул, что для него забеги - это не о рекордах и не о медалях.

Я не могу представить свою жизнь без целей. И речь идет не о базовых вещах, вроде заработка, помощи семье или достижений успеха, хотя это, безусловно, имеет значение. Я говорю о стремлении к самосовершенствованию, о желании учиться новому, расти и развиваться. Именно такие цели придают жизни вкус, насыщенность и делают её по-настоящему живой, — рассказал спортсмен.

Рекордсмен подчеркнул, что для него одно из самых сильных чувств - это процесс постановки цели, поиска пути к ней, действий и преодоления преград.

Момент достижения цели - словно вспышка, мощный заряд, который наполняет каждый день особым смыслом. Сколько себя помню, я всегда жил именно так: ставил перед собой цели, разбивал путь на шаги, достигал их и поднимал планку ещё выше. Без цели я теряю ориентиры, и всё вокруг становится пустым и бесформенным, будто исчезает сам смысл жизни. Я хочу прожить эту жизнь на полную, чтобы в старости, сидя в кресле, с улыбкой отвечать внукам на любые их вопросы: «Бегал ли ты марафон?», «Становился ли чемпионом по единоборствам?». И на всё уверенно сказать: «Было», — подытожил Ильдар Ягьяев.

Напомним, Ильдар Ягьяев уехал на заработки в Англию в 2023 году. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года спортсмен завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

Ильдар Ягьяев рассказывал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая менеджером магазина, а также лейбором в Англии.

В январе текущего года он подал заявку на политическое убежище в Великобритании.

Получивший убежище в Великобритании атлет из Актау установил два новых рекорда Гиннесса.

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