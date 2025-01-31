Боксеры из Мангистау взяли три медали на первенстве страны

Мангистауские спортсмены вернулись с чемпионата Казахстана по боксу с тремя медалями. Об этом сообщает региональная федерация бокса.
Завершился чемпионат Казахстана по боксу среди юниоров, проходивший в Костанае с 26 по 31 января. В соревнованиях приняли участие 365 спортсменов из всех регионов страны.
Стоит отметить, что мангистауские боксеры под руководством старшего тренера Салауата Мырзабаева добились хороших результатов на первенстве страны.
Так, обладателем золотой медали в весовой категории до 52 килограммов стал Жолжигит Жетписбай.
Бронзовую медаль в весе до 30 килограммов завоевал Нурлан Амангельды.
Еще одну «бронзу» принес Абдурхман Тошаев, представивший регион в весовой категории до 35 килограммов.
Напомним, ранее редакция Lada.kz сообщала о спортсменке из Мангистауской области, которая привезла с чемпионата РК по дзюдо серебряную медаль. Подробнее по ссылке.
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