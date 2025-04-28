Здание генерального консульства Турции построят в 14 микрорайоне Актау

В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили о предназначении земельного участка, находящегося в 14 микрорайоне, передает Lada.kz .

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Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в городской акимат после получения жалобы от жителей 14 микрорайона, выразивших недовольство точечной застройкой.

В городском отделе архитектуры и градостроительства разъяснили, что на указанном земельном участке, расположенном в 14 микрорайоне, строительство жилого дома не планируется.

На данной территории выявлены строительные отходы, образовавшиеся от расположенного рядом объекта. По факту незаконного сброса отходов ответственным лицам вынесены предупреждения и приняты соответствующие административные меры, - сообщили в акимате.

Однако в акимате уточнили, что в перспективе на данном участке планируется строительство здания генерального консульства Турции.

Земельный участок № 98 в 14 микрорайоне передан в безвозмездное временное землепользование Генеральному консульству Турецкой Республики. Его целевое назначение — строительство и эксплуатация здания консульства. Общая площадь участка, согласно документам, составляет 7000 квадратных метров (0.7000 га), — заключили в ведомстве.

Напомним, 27 апреля в редакцию Lada.kz обратились жители 14 микрорайона с жалобой на точечную застройку рядом с их домами. По их словам, несмотря на уже ведущуюся стройку, рядом с домом №19 может появиться ещё один многоэтажный дом. Люди опасаются, что это приведет к дополнительной нагрузке на инженерные сети и коммуникации.