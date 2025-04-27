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27.04.2025, 14:58

Горожане против, а стройки идут: уплотнение Актау набирает обороты

Общество 0 2 903 Лиана Рязанцева

Жители 14 микрорайона Актау выразили недовольство точечной застройкой. По их словам, рядом с домом №19 уже готовится строительная площадка, где, судя по всему, планируется возведение нового многоэтажного дома, передает  Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители 14 микрорайона с жалобой на точечную застройку рядом с их домами. По их словам, несмотря на уже ведущуюся стройку, рядом с домом №19 может появиться ещё один многоэтажный дом. Люди опасаются, что это приведет к дополнительной нагрузке на инженерные сети и коммуникации.

За домом №19 уже идет строительство многоэтажного дома. Сегодня мы заметили, что возводится ещё одна строительная площадка, и предполагаем, что вскоре начнется строительство нового здания. Каждый новый объект увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Мы уже сталкиваемся с нехваткой воды и перебоями в электроснабжении, а новые стройки только усугубляют ситуацию. Сколько можно уплотнять город? Когда власти наконец остановят точечную застройку? — задаются вопросом горожане.

Завтра редакция направит запрос в городской отдел архитектуры и градостроительства, чтобы уточнить, что будет возведено на данном участке.

Ранее жители 14 микрорайона пожаловались, что большегрузы ездят перед домами №4 и №5 и разрушают придомовую территорию. 

Жители Актау пожаловались на долгострой и состояние спуска, расположенные в 14 микрорайоне. В городском отделе архитектуры и градостроительства объяснили, что многолетняя стройка возле торгового центра «Астана» находится на консервации в связи с финансовыми трудностями предпринимателя.

Жители 14 микрорайона выступили против захвата городской территории застройщиком новой многоэтажки. Объект, говорят люди, «прихватил» общую собственность, включающую тротуар и дорогу. Кроме того, здесь не так давно установили забор.

 Несмотря на обещания каждого нового акима остановить уплотнённую застройку, бетонные грибы продолжают расти. Каждый свободный метр земли превращается в стройплощадку. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская прогулялась по городу, чтобы зафиксировать то, что иначе как архитектурным абсурдом назвать уже невозможно.

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