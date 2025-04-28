В Актау выписали из больницы выпавшую из окна девочку

Ребенка, который попал в реанимацию после падения из окна, спустя почти месяц выписали домой, передает Lada.kz .

Детская больница в Актау. Фото автора

Сегодня, 28 апреля, девочку выписали домой, а происшествие случилось 3 апреля. Четырехлетняя малышка выпала из окна 5 этажа одного из многоквартирных жилых домов 19 микрорайона. Ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ.

Как рассказал нейрохирург детской больницы, врач высшей категории Ербол Кенжевалов, ребенок перенес декомпрессионную трепанацию черепа, лобно-височно-теменной области справа, удаление субдуральной гематомы, пластику твердой мозговой оболочки.

Напомним, с начала года по 18 апреля в Мангистауской области из окон выпали пятеро малышей. Медики отмечают, что падения детей с высоты начали происходить с наступлением тепла, когда жители открывают окна.