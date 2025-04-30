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30.04.2025, 10:14

Денежные и ценные призы разыгрывают налоговики среди жителей Мангистау

Общество 0 2 308 Наталья Вронская

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает о запуске двух масштабных акций, направленных на поддержку бизнеса и борьбу с теневой экономикой, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта gov.kz
Фото с сайта gov.kz

Налоговики запустили акцию «Требуй чек – выиграй приз!». С 3 апреля по 31 декабря 2025 года у каждого жителя региона есть шанс стать обладателем денежных и ценных призов. По данным департамента госдоходов, для этого достаточно просто отсканировать фискальный чек товара или услуги – и зарегистрировать его в мобильном приложении «Amian».

Второй запущенной акцией явялется «Бәйге». С 1 мая по 31 декабря 2025 года мангистаусцам необходимо отсканировать как можно больше чеков и получить шанс выиграть 100 000 тенге.

Победители определяются ежеквартально: 20 победителей по всей стране, в том числе по нашему региону.

Чтобы принять участие, нужно установить мобильное приложение «Amian», регистрировать фискальные чеки за товары, работы или услуги, и ждать результатов розыгрыша.

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