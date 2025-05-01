Вклад каждого важен: субботник пройдет на набережной Актау

Представители общественного фонда «Мы люди - мы вместе» совместно со студентами Yessenov University и волонтерской группой «С добрым сердцем» приглашают жителей Актау на городской субботник, сообщает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Глава фонда Имангазы Досмухамбетов призвал всех неравнодушных жителей региона присоединиться к их инициативе.

Друзья, совместно со студентами Yessenov University и группой волонтеров «С добрым сердцем» хотим прибрать, очистить берег от сухоцветов. Охватим территорию от берега моря с 7 до 15 микрорайона. Перчатки и пакеты для сбора мусора будут раздаваться организаторами. Всех ждем!, - сообщили в фонде.

Сбор желающих намечен на 3 мая в 10:00 часов у малой архитектурной формы «I Love Aktau» в 9А микрорайоне.