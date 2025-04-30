В Актау временно перекрыли участок дороги между микрорайонами 3 и 3А

В связи с неисправностью водопровода, проходящего под автомобильной дорогой между микрорайонами 3 и 3А, движение на данном участке временно закрыто, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.
Участок дороги из-за аварийной ситуации закрыли сегодня, 30 апреля.
Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит население отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ограничением движения.
Дополнительная информация о сроках открытия дороги будет предоставлена позже.
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