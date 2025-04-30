Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Мангистау в праздники

В пресс-службе мангистауского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, по какому графику будут работать ЦОНы и спецЦОНы в грядущие праздничные дни, сообщает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

По данным мангистауского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

Субботние дни – 3 и 10 мая – будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Центры обслуживания населения будут работать до 13:00 часов, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00 часов, а выдача документов – до 13:00 часов.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.