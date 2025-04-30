Военный оркестр исполнил песни Победы под окнами труженика тыла в Актау

В преддверии 9 Мая, в рамках республиканской акции «100 дней до Победы», в Актау состоялось трогательное патриотическое мероприятие. Под окнами дома, где проживает труженик тыла Борис Антонович Дашковский, прозвучали песни военных лет в исполнении военного оркестра воинской части 6656 Национальной гвардии Республики Казахстан, сообщает Lada.kz .

Фото Национальной гвардии РК

Под звуки знакомых мелодий песен «День Победы», «Катюша», а также современных композиций Борис Антонович принимал поздравления от военнослужащих, представителей общественности и соседей. Участники встречи почтили вклад людей, чье трудовое мужество во время Великой Отечественной войны стало основой будущей Победы.

Борис Антонович родился в 1930 году в Херсонской области (Украина), в годы войны жил в Геническом районе, где с юных лет трудился в тылу. С 1958 года он проживает в Актау.

Подвиг тружеников тыла — это несгибаемая вера в Победу, ежедневный труд ради жизни и мира на земле, - отметили организаторы мероприятия.

Музыкальная акция у дома Бориса Антоновича стала символом благодарности и признательности старшему поколению, внесшему неоценимый вклад в историю. Воинская часть 6656 поблагодарила всех, кто принял участие в патриотической инициативе, и выразила готовность продолжать подобные встречи и в будущем.