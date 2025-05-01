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01.05.2025, 12:08

Актау без взяток! Фотографии идеального города

Общество 0 3 271 Лиана Рязанцева

В социальных сетях показали, как мог бы выглядеть Актау без коррупции, передает Lada.kz.

Фото idealnyi_aktau
Фото idealnyi_aktau

В социальной сети Instagram появилась страница под названием idealnyi_aktau, на которой публикуются изображения идеального Актау.

По мнению автора публикаций, в этом идеальном городе отсутствует коррупция, культура занимает приоритетное место, а вода доступна в достаточном количестве.

Все для людей и нашего будущего поколения!, - сказал будущий аким города Актау. Изучив 28 микрорайон, решили сносить здания, которые портили вид культурной столицы тюрского государства. И по указанию будущего акима Актау возвели парк для жителей дома. Бюджет, который был выделен для высадки деревьев, оказался крупным. И тогда на народном заседании среди жильцов 28 микрорайона было решено: потратить оставшиеся деньги на реставрацию фасада дома, - говорится в описании изображений.

Столица тюрских государств с каждым днем привлекает новых туристов и жителей. Квартиры в Актау подорожали. Арабские шейхи хотят инвестировать в город будущего. А акимат тем временем заполняет пустыри-фонтанами, детскими площадками и парковкой. Все для налогоплательщиков, - гласит подпись под одной из опубликованных фотографий.

Ранее нейросеть показала, как выглядел бы Актау в стиле японского аниматора Хаяо Миядзаки. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Мечтать не вредно. В Актау все наоборот. Безвкусица в архитектуре и продолжающееся , "трамбование" города. Про озеленение (в том числе полив) промолчу. В старом городе Шевченко ездили поливомоечные машины и поливали улицы.
01.05.2025, 10:07
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