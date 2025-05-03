Актау – город без пляжей, или места отдыха у моря для аборигенов

Актау. Фото Ольги Ярославской

Купальный сезон еще не успел начаться, а власти опубликовали к сведению жителей и гостей города список мест, запрещенных для купания. И пригрозили штрафами за купание в неположенном месте.

Предоставили и список разрешенных для отдыха на воде мест, находящихся в черте города. Это:

пляж «Солдатский»;

правая и левые части пляжа яхт-клуба «Бриз» (микрорайон 4А);

пляж, расположенный в 10 метрах от жилого комплекса «Шевченко» (микрорайон 7А).

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на этих пляжах, чтобы запечатлеть, в каких условиях предлагают отдыхать горожанам власти Актау.

Следуем списку. Итак, «Солдатский пляж» - одно из самых популярных мест отдыха. Его выбирают преимущественно семьи с детьми из-за песчаного дна и мелководья. Летом здесь яблоку негде упасть.

Береговая линия заилена и усыпана мусором. Как такового мягкого пляжного песка нет, так как часть пляжа из-за смещения береговой линии составляет бывшее морское дно.

Старые ржавые ворота все еще в деле и ждут отдыхающих.

Кресло в водосбросном канале тоже ждет...

Прошлогодний инвентарь, предназначенный для комфортного отдыха, раскидан по территории.

Городской пляж №1 также был одним из самых популярных мест отдыха, так как он находится в пешей доступности для жителей ближайших микрорайонов. Сюда приходят горожане, не имеющие личный транспорт, и просто люди, которые располагают возможностью посвящать отдыху на море больше времени - мамы в декрете, пенсионеры, школьники.

Благоустройство пляжа выглядит приемлемо, однако все «плюшки» нивелирует состояние морского побережья.

В этом случае хорошо, что фотография не передает запахи.

Наконец, пляж 7А микрорайона. Отошедшее море оголило десятки метров каменистого участка, которые нужно преодолеть, чтобы добраться до воды.

Купальный сезон в Актау вот-вот начнется, но после ревизии официальных городских пляжей можно сделать вывод: жители областного центра рискуют остаться без отдыха у моря в этом году.

Конечно, всегда можно уехать за город или доехать до платных баз отдыха, коих в изобилии. Однако такое положение вещей делает отдых у моря привелигированным досугом, оставляя за бортом пенсионеров, школьников и просто людей, которые после рабочего дня бегут на часок-другой искупаться в прохладной морской воде.

Пригодным для купания остается небольшой участок оголившегося дна под Скальной тропой за гостиницей «Caspian Riviera». Однако пробраться туда могут только высокомобильные группы населения. И, конечно, места не хватает, чтобы утолить запросы всего города. Береговая линия 14 и 15 микрорайонов располагает скороее к прогулкам, чем к купанию, море тут также отошло, а на камнях особо не полежишь.

В начале июня 2024 года на совещании по развитию туризма Президент Казахстана заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау по примеру Дубая и Баку. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.

Развитие туристической зоны стало одним из приоритетных направлений развития не нефтяного сектора экономики Мангистауской области. Однако, перепадет ли что-нибудь от этого «пирога» населению? Или отдых у воды станет роскошью для жителей, которые родились и выросли у моря?