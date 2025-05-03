Как завершить строительство жилья обманутым дольщикам – комментарий акимата Актау

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Обманутые дольщики пришли 24 апреля в областной акимат, требуя встречи с главой региона Нурдаулетом Килыбаем. В ЖК «Аккала», который должен был появиться в 29А микрорайоне, вложились порядка 200 дольщиков. На счету ИП «Интерьер Строй Актау» еще два незаконченных строительства: жилые комплексы «Султан» и «Мурагер». Всего от действий компании пострадали порядка 800 семей. Они вложили деньги в строительство жилья, но обещанных квадратных метров у них до сих пор нет. Деньги, соответственно, тоже не вернули.

Как сообщили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства, для завершения строительства жилого дома вкладчикам необходимо самостоятельно создать жилищно-строительный кооператив и, обратившись в гражданский суд от его имени, добиться передачи земельного участка, принадлежащего ТОО «Интерьер Строй Актау».

«После завершения соответствующих правовых процедур вопрос о возобновлении строительства жилого комплекса будет рассмотрен межведомственной комиссией Мангистауской области. В случае признания объекта проблемным, аналогично практике, применяемой в городе Астана, реализация мер по завершению строительства будет возложена на уполномоченные организации. При этом уточняется, что данный механизм находится в ведении областного управления строительства».

Как отмечают сами дольщики, им остался лучший из всех плохих вариантов – ждать еще, как минимум, два года решения всех бюрократических нюансов и строительства жилого комплекса. Все это время они будут продолжать оплачивать съемное жилье и надеяться на решение проблемы.