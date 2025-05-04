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04.05.2025, 11:34

В селе Тенге открыли мемориальную доску в честь участника ВОВ Сыражана Абуева

Общество 0 1 144 Наталья Вронская

В память об участнике Великой Отечественной войны установили мемориальную доску. Она появилась на доме в селе Тенге, в котором долгие годы жил ветеран, передает Lada.kz по информации пресс-службы акимата Жанаозена.

фото пресс-службы акимата Жанаозена
фото пресс-службы акимата Жанаозена

Доска памяти установлена по инициативе акимата села и потомков героя. Почтить его память на церемонию открытия мемориальной доски пришли аким села Тенге Есболат Алийулы, почетный гражданин города Жанаозена Максат Ибагаров, ответственный секретарь Жанаозенского городского отделения партии «Аманат» Темир Мусаев, общественные деятели, жители села.

Было отмечено, что эта мемориальная доска станет символом благодарности и вечной памяти фронтовику.

Имя Сыражана Абуева останется навсегда в истории села Тенге. Его жизненный путь и служение Отечеству будет являться примером для молодого поколения, вдохновляя его на истинное, честное, преданное служение своей стране, - отметил аким села Есболат Алийулы.

В этот день вся семья фронтовика была на мероприятии, чтобы отдать дань уважения своему отцу, деду и прадеду. Его дочь Асем Сыражанкызы не скрывает эмоций – её речь была проникновенна. Семья ветерана поблагодарила односельчан за их участие в установлении доски памяти.

Сыражан Абуев был призван в армию в августе 1942 года, а в феврале 1943-го после окончания стрелковых курсов ушёл на фронт. Он участник Сталинградской битвы. Несколько раз был тяжело ранен, восстанавливался и снова шёл в бой. За храбрость и мужество Абуева назначили командиром казахской стрелковой бригады. После войны фронтовик посвятил жизнь защите своей страны.

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