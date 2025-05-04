Как после бомбежки: на состояние дороги в 3 микрорайоне жалуются жители Актау

Жители Актау пожаловались на состояние дороги в 3 микрорайоне, сравнив её внешний вид с последствиями бомбежки. По словам горожан, полотно давно требует ремонта, однако реакции со стороны властей пока не последовало, сообщает Lada.kz .

Фото и видео Lada.kz

Примечательно, что в данном микрорайоне располагаются сразу несколько административных зданий: управление здравоохранения, уголовный суд и суд по гражданским делам.

Дорога находится в ужасном состоянии: ямы, ухабы, отсутствует нормальное покрытие. Ситуация осложняется после каждого дождя, передвигаться становится ещё сложнее, - рассказали жители микрорайона.

Горожане отмечают, что неоднократно обращались в администрацию, однако ремонтные работы так и не начались. Люди обеспокоены состоянием дороги и надеются на скорейшее решение проблемы.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от пресс-службы Актауского городского акимата.