Школьник из Мангистау стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 5 мая, Министерство просвещения РК сообщило о завершении Азиатско-Тихоокеанской лингвистической олимпиады APLO-2025.

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие около 500 школьников из 12 государств: Казахстана, Китая, Австралии, Гонконга, Японии, Малайзии, Ирана, Кореи, Сингапура, Таиланда и других.

По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев продемонстрировал выдающийся результат и стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона и завоевал золотую медаль. В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав пять медалей и три почётные грамоты, — говорится в сообщении министерства.

В числе победителей также:

Самир Сарбасов (серебро, 12 класс, НИШ Астана),

Тимур Кантаев (бронза, 11 класс, «Арыстан», филиал NNEF, Алматы),

Зере Серикова (бронза, 11 класс, школа №9 «Зерде», Астана),

Темирлан Сейтбаттал (бронза, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область).

Почётных грамот удостоились:

Ислам Сипатталов (10 класс, БИЛ, Актобе),

Шынгыс Карасаев (11 класс, НИШ, Уральск),

Арон Хасанов (11 класс, БИЛ, Атырау).

Для справки: Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) — международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL). Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.

Ранее школьник из Актау стал призёром международной Балканской олимпиады.