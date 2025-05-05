В Актау на несколько дней перекроют одну из дорог

В Актау временно перекроют дорогу между 2 и 6А микрорайонами в связи с реконструкцией магистральных инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата, передаёт Lada.kz .

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По данным акимата, дорогу между 2 и 6А микрорайонами перекроют с 6 по 9 мая.

Ответственная за ремонт организация АО «Алматыинжстрой» просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ,- сообщает акимат.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сразу после завершения отопительного сезона начнётся реконструкция 10 км магистральных тепловых сетей. Работы планируется полностью завершить к сентябрю, до начала следующего отопительного периода.