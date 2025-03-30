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30.03.2025, 13:43

Когда начнется второй этап реконструкции магистральных тепловых сетей в Актау

Общество 0 2 479 Лиана Рязанцева

В 2025 году планируется модернизация 10 километров магистральных тепловых сетей. Об этом сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области сообщили, что реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау начнётся сразу после окончания отопительного сезона.

В 2025 году, сразу после завершения отопительного сезона, начнётся реконструкция 10 км магистральных тепловых сетей. Работы планируется полностью завершить к сентябрю до начала следующего отопительного периода. Основная цель проекта — обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей Актау в осенне-зимний сезон. В рамках реконструкции будет снижена степень износа трубопроводов, а также увеличен их диаметр, что позволит улучшить пропускную способность, - сообщили в акимате.

Заказчиком проекта выступает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области. Генеральным подрядчиком назначено АО «Алматыинжстрой». Авторский контроль осуществляет ТОО «Asker project», а технический контроль – ТОО «Казахстанский центр управления проектами».

Напомним, реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау началась в 2024 и продлится до 2026 года. В 2024 году было отремонтировано 11,5 км магистральных теплопроводов. 

Проводимые работы сопровождались жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей как пешеходы, так и автомобилисты испытывали трудности в передвижении. От процесса пострадал и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляли после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау. 

В марет 2025 года житель 15 микрорайона заснял на видео, как рабочие выгружают трубы. На кадрах видна ржавчина, а также вещества, напоминающие битум или смолу. В Актауском городском отделе строительства, на текущий момент в 15 микрорайоне ведутся работы по реконструкции водопровода. 

Согласно рабочему проекту, все трубопроводы прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 225 миллиметров и 250 миллиметров. Кроме того, в местах пересечения с автомобильными дорогами предусмотрена укладка водопровода в стальных футлярах диаметром 425 миллиметров и 480 миллиметров.

В пресс-службе городского акимата назвали предварительную дату завершения отопительного сезона. 

 

 

 

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