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06.05.2025, 17:58

Герои Победы и первооткрыватели нефти: в Актау прошла памятная церемония

Общество 0 2 156 Наталья Вронская

За каждым именем - подвиг, за каждым портретом - история страны. В Актау, в головном офисе АО «Мангистаумунайгаз», стартовали памятные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы и Дня защитника Отечества. Одним из главных событий стала экспозиция, посвящённая участникам Великой Отечественной войны, многие из которых впоследствии стали первооткрывателями нефтяных месторождений Мангистау, сообщает Lada.kz.

фото пресс-службы АО "ММГ"
фото пресс-службы АО "ММГ"

В их числе - Кайыр Кыдырбаев, ушедший на фронт в 19 лет. В составе 82-го батальона дивизии маршала Рокоссовского он прошёл всю войну: освобождал Белоруссию, Польшу, Германию, участвовал в боях за Берлин. Был трижды ранен, дважды контужен, награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После Победы вернулся на родину и посвятил себя труду: работал бурильщиком, мастером, начальником участка на месторождении Жетыбай, закладывая фундамент будущей нефтяной отрасли региона.

История Камки Умбеталиной не менее впечатляющая. Родившаяся в 1923 году, она была призвана в армию в 19 лет и прошла путь от фронта до нефтяных лабораторий. Уже в 1945 году начала работать в Центре научно-исследовательской лаборатории объединения «Казахнефть». Более сорока лет посвятила геологоразведке, участвовала в освоении таких месторождений, как Каламкас, Каражанбас, Арман, Северные Бузачи. За свои научные разработки и внедрение новых технологий была удостоена звания «Отличник разведки недр СССР», награждена орденом «Курмет» и множеством трудовых медалей.

Они - часть поколения, которое не только спасло мир от фашизма, но и поднимало страну в послевоенные годы. Имена таких людей, как Виктор Нечаев - фронтовика и лауреата Государственной премии СССР за вклад в открытие месторождений Мангистау, - навсегда останутся в истории.

Торжественная церемония в Актау началась с осмотра памятной экспозиции, за которой последовало возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». В церемонии приняли участие ветераны, нефтяники, представители руководства и молодёжи. Прозвучали слова благодарности, минута молчания стала общей данью уважения павшим.

«Этот праздник особенно значим, потому что в каждой казахстанской семье есть своя история о войне, - сказал первый заместитель генерального директора компании Болат Сейтмаганбетов. -  Мы должны сохранить эту память и передавать её следующим поколениям».

Пока жива память - живы и герои. Их подвиг - не только в Победе, но и в том, что они построили будущее, в котором сегодня растут новые поколения казахстанцев.

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