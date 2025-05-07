Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в мае

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В апреле Министерство энергетики РК выделяло 18 тысяч тонн газа. В мае было решено нарастить поставки. ТОО «КазГПЗ» отгрузит в этом месяце для АГЗС региона 17 189 тонн голубого топлива, ещё 2 310 тонн - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). Об этом сообщили в управлении предпринимательства и торговли региона.

Напомним, у мангистауских владельцев транспорта с газобаллонным оборудованием периодически возникают проблемы с заправкой. Так, очереди на АГЗС выстраивались в октябре 2024 года. В первых числах сентября желающие заправиться также отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.