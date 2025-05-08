18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.01
582.47
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.05.2025, 13:43

Вьетнамская компания может купить аэропорт в Актау – экономист

Общество 0 2 685 Наталья Вронская

Известный экономист Алмас Чукин предположил, что вьетнамская авиакомпания VietJet, ранее выкупившая Qazaq Air, может приобрести аэропорт в Казахстане – и, скорее всего, речь идёт об Актау. Об этом он заявил в интервью изданию DigitalBusiness.kz, передает Lada.kz.

Фото с сайта digitalbusiness.kz
Фото с сайта digitalbusiness.kz

По словам эксперта, западный регион страны идеально подходит для создания международного транзитного узла благодаря своему географическому положению между Европой, Ближним Востоком и Азией.

Я слышал, что они (VietJet – прим. авт. ) смотрят на запад Казахстана. Для них главная задача – не работать внутри страны, а создать промежуточную базу между Ближним Востоком, Европой и Азией. И географически им удобнее долететь до Актау. Там можно сделать хаб – люди пересаживаются и летят дальше. Актау находится ближе к Европе – около 4 часов лета.

Караганда им, скорее всего, вообще не нужна. Я не ставлю на Актау, я в этом уверен, таккак я об этом много раз слышал. Говорили даже про Уральск. Но он больше на север уходит, а им удобнее лететь с юга. Кстати, да – Земля круглая. Я, когда смотрю расстояния, беру глобус и нитку. Прикладываешь – и сразу видно, где реально самое короткое расстояние. А большинство людей смотрят на плоские карты, но они сильно искажают восприятие, - отметил Чукин.

Экономист также подчеркнул, что конкуренция между авиаперевозчиками создаст благоприятные условия для развития рынка и приведёт к снижению цен на перелёты. По его мнению, сценарий с VietJet напоминает начало пути ОАЭ в 90-х, когда ставка на авиацию привела к бурному росту туризма и экономики.

Алмас Чукин уверен, что VietJet будет занимать позицию «сильного второго игрока» после Air Astana, сохранившей статус национального перевозчика. Он также прокомментировал активизацию TAV Holding, вложившего $362 миллиона в модернизацию аэропорта Алматы, отметив, что это совпадение, не связанное напрямую с планами вьетнамской стороны.

В качестве примера успешной логистической модели Чукин привёл испанский кейс, где бывшую военную базу НАТО превратили в центр экспорта свежей рыбы по всей Европе.

Читал одну интересную историю, она меня поразила своей эффективностью. В Испании ребята выкупили бывшую военную авиабазу НАТО, переделали ее в грузовой аэропорт. Основным грузом стала... рыба. Свежая рыба с побережья Африки – от ЮАР до Западной Африки – прилетала в Испанию. Там быстро разгружали, фасовали и в тот же или максимум следующий день отправляли по всей Европе фурами, - рассказал экономист.

VietJet официально пока не подтвердил планы по покупке аэропортов, однако интерес к Актау может стать знаковым шагом в развитии казахстанской авиаотрасли.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Да, пожалуй, будет только лучше , просто хуже уже некуда!
08.05.2025, 10:34
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Лично я буду только рад, чтобы пришли Вьетнамцы, рейсов будет больше однозначно и может быть тогда наш аэропорт действительно станет международным.
08.05.2025, 10:25
Банкир
Банкир
удивляюсь новостям в сослагательном наклонении...
08.05.2025, 10:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле