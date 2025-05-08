Вьетнамская компания может купить аэропорт в Актау – экономист

Известный экономист Алмас Чукин предположил, что вьетнамская авиакомпания VietJet, ранее выкупившая Qazaq Air, может приобрести аэропорт в Казахстане – и, скорее всего, речь идёт об Актау. Об этом он заявил в интервью изданию DigitalBusiness.kz , передает Lada.kz .

Фото с сайта digitalbusiness.kz

По словам эксперта, западный регион страны идеально подходит для создания международного транзитного узла благодаря своему географическому положению между Европой, Ближним Востоком и Азией.

Я слышал, что они (VietJet – прим. авт. ) смотрят на запад Казахстана. Для них главная задача – не работать внутри страны, а создать промежуточную базу между Ближним Востоком, Европой и Азией. И географически им удобнее долететь до Актау. Там можно сделать хаб – люди пересаживаются и летят дальше. Актау находится ближе к Европе – около 4 часов лета. Караганда им, скорее всего, вообще не нужна. Я не ставлю на Актау, я в этом уверен, таккак я об этом много раз слышал. Говорили даже про Уральск. Но он больше на север уходит, а им удобнее лететь с юга. Кстати, да – Земля круглая. Я, когда смотрю расстояния, беру глобус и нитку. Прикладываешь – и сразу видно, где реально самое короткое расстояние. А большинство людей смотрят на плоские карты, но они сильно искажают восприятие, - отметил Чукин.

Экономист также подчеркнул, что конкуренция между авиаперевозчиками создаст благоприятные условия для развития рынка и приведёт к снижению цен на перелёты. По его мнению, сценарий с VietJet напоминает начало пути ОАЭ в 90-х, когда ставка на авиацию привела к бурному росту туризма и экономики.

Алмас Чукин уверен, что VietJet будет занимать позицию «сильного второго игрока» после Air Astana, сохранившей статус национального перевозчика. Он также прокомментировал активизацию TAV Holding, вложившего $362 миллиона в модернизацию аэропорта Алматы, отметив, что это совпадение, не связанное напрямую с планами вьетнамской стороны.

В качестве примера успешной логистической модели Чукин привёл испанский кейс, где бывшую военную базу НАТО превратили в центр экспорта свежей рыбы по всей Европе.

Читал одну интересную историю, она меня поразила своей эффективностью. В Испании ребята выкупили бывшую военную авиабазу НАТО, переделали ее в грузовой аэропорт. Основным грузом стала... рыба. Свежая рыба с побережья Африки – от ЮАР до Западной Африки – прилетала в Испанию. Там быстро разгружали, фасовали и в тот же или максимум следующий день отправляли по всей Европе фурами, - рассказал экономист.

VietJet официально пока не подтвердил планы по покупке аэропортов, однако интерес к Актау может стать знаковым шагом в развитии казахстанской авиаотрасли.