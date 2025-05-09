Дороги перекроют в Актау в воскресенье

В это воскресенье, 11 мая, в областном центре состоится первый городской полумарафон – «Aktau Half-Marathon», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Участникам марафона предложат преодолеть дистанции в 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, а также 10 км скандинавской ходьбы.
В связи с проведением марафона движение на отдельных участках маршрута будет частично ограничено с 05:00 до 12:00 часов. По мере прохождения дистанции участниками дороги будут поэтапно открываться.
Начало и финиш марафона будут расположены на площади амфитеатра, в связи с чем будут полностью закрыты две полосы на следующих участках:
Данные участки дорог будут закрыты 11 мая с 05:00 до 12:00 часов.
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