Дороги перекроют в Актау в воскресенье

В это воскресенье, 11 мая, в областном центре состоится первый городской полумарафон – «Aktau Half-Marathon», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

фото с сайта cdn.fishki.net

Участникам марафона предложат преодолеть дистанции в 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, а также 10 км скандинавской ходьбы.

В связи с проведением марафона движение на отдельных участках маршрута будет частично ограничено с 05:00 до 12:00 часов. По мере прохождения дистанции участниками дороги будут поэтапно открываться.

Начало и финиш марафона будут расположены на площади амфитеатра, в связи с чем будут полностью закрыты две полосы на следующих участках:

от амфитеатра до ресторана «Chechil» и отеля «Renaissance by Sulo»;

от ресторана «Chechil» до парка «Акбота»;

от пересечения дороги у стадиона «Каспий»;

от стадиона «Каспий» до жилого массива Акжелкен,

от Акжелкена до воинской части 20/18.

Данные участки дорог будут закрыты 11 мая с 05:00 до 12:00 часов.