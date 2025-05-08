Бывший директор школы №10 Назира Акбержанова нуждается в дорогостоящем лечении

Экс-директору средней школы №10 Назире Акбержановой, страдающей тяжелым заболеванием, необходимо дорогостоящее лечение. Ее сын Азамат Худайбергенов обратился за помощью к общественности. Помогают семье бывшие коллеги и ученики женщины, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено сыном Назиры Акержановой

Редкое заболевание у Назиры Акбержановой – множественная миелома – было диагностировано педагогу в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По словам сына Азамата Худайбергенова, единственным оптимальным вариантом избавления от болезни является лечение в Индии, однако его стоимость составляет 25 миллионов тенге. Семья была вынуждена обратиться к общественности за помощью.

Реквизиты для помощи:

Halyk bank KZ586010002029705367 Азамат Х.;

Kaspi bank KZ17722C000043329266 Азамат Х.;

Телефон для справок: +77473816119 Азамат Х.

Подтверждающие диагноз документы у семьи и в распоряжении редакции имеются на руках.