Номера экстренных служб временно изменены в Мангистау. Обновлено

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщает об изменении номеров экстренных служб в связи с непредвиденной ситуацией, передает Lada.kz .

Фото: gov.kz

По данным ведомства, в связи с техническими неполадками по линии связи, в Актау отключились линии экстренной службы 101 и 112.

При чрезвычайных ситуациях (происшествиях) население просят звонить на следующие городские номера:

+7 (778) 930-32-31;

+7 (7292) 60-57-57.

P.S. В 22 часа 10 минут по местному времени пресс-служба ДЧС региона сообщила о возобновлении работы телефонных номеров экстренных служб. Неполадки устранены.