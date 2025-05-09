Номера экстренных служб временно изменены в Мангистау. Обновлено

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщает об изменении номеров экстренных служб в связи с непредвиденной ситуацией, передает Lada.kz.
По данным ведомства, в связи с техническими неполадками по линии связи, в Актау отключились линии экстренной службы 101 и 112.
При чрезвычайных ситуациях (происшествиях) население просят звонить на следующие городские номера:
P.S. В 22 часа 10 минут по местному времени пресс-служба ДЧС региона сообщила о возобновлении работы телефонных номеров экстренных служб. Неполадки устранены.
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