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12.05.2025, 11:58

Счета предпринимателей в Актау не будут блокировать при незначительной задолженности

Общество 0 2 218 Наталья Вронская

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует об изменениях в принудительном взыскании налоговой задолженности, которые касаются предпринимателей, сообщает Lada.kz.

 

Фото с сайта gov.kz
Фото с сайта gov.kz

В настоящее время разрабатывается новый проект Налогового кодекса, в котором предлагается ввести дифференцированный подход при применении способов и мер принудительного взыскания налоговой задолженности с исключением привязки к степени риска.

Так, если долг перед бюджетом будет составлять до 20 МРП (до 78 640 тенге) должнику направят извещение и будут начислять пеню за каждый день просрочки.

В случае, если долг  находится в пределах от 20 до 45 МРП (от 78640 до 176 940 тенге) присылается уведомление и приостанавливаются расходные операции по банковским счетам и кассе, выставляется инкассовое распоряжение.

Если же задолженность выше 45 МРП (176 940 тенге) применяются все меры, включая опись и реализацию имущества, взыскание за счет дебиторов, ограничение выезда (в случае непогашения в течение 3-х месяцев на основании санкции суда), банкротство.

Напомним, что пока этот проект не принят и в настоящее время при наличии налоговой задолженности способы и меры принудительного взыскания применяются на сумму от 1 тенге и выше с учетом результатов системы управления рисками, за исключением приостановления расходных операций по банковским счетам, где обременение на счета накладывается при налоговой задолженности свыше 6 МРП.

​До начала применения способов и мер принудительного взыскания задолженности налогоплательщику со средним и высоким уровнем риска направляется уведомление о погашении налоговой задолженности (не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности).

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