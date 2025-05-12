Мангистау вошел в список лидеров по подростковой беременности

Мангистауская область попала в список регионов, в которых отмечено наибольшее число случаев подростковой беременности, передает Lada.kz по информации BaigeNews.kz .

Фото с сайта pharmnewskz.com

В Казахстане наибольшее число случаев подростковой беременности регистрируется в Мангистауской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областях. В этих регионах коэффициент рождаемости среди девушек в возрасте 15-19 лет превышает средний по стране уровень.

Статистику по ранней беременности привела на пресс-конференции в СЦК руководитель управления охраны здоровья матерей департамента охраны матери и ребенка МЗ РК Шакизат Халыкова.

Мы оцениваем ситуацию по показателю на тысячу девушек соответствующего возраста. Разница между регионами обусловлена как социальными, так и культурными факторами, - отметили Шакизат Халыкова.

Кроме того, Халыкова сообщили, что уровень рождаемости в стране продолжает снижаться. По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году он составил 18,2%, что ниже показателей предыдущих лет. Только за первые четыре месяца текущего года зарегистрировано на 10 тысяч меньше новорождённых, чем за аналогичный период 2023-го.

Снижение рождаемости связано с демографическим спадом начала 2000-х годов – сегодня в репродуктивный возраст входят малочисленные поколения того времени, - рассказала Шакизат Халыкова.

Также озвучены данные о бесплодии: около 29 тысяч женщин в стране состоят на учёте с этим диагнозом. Шакизат Халыкова подчеркнула, что не всем показано ЭКО и не все пары обращаются за помощью в государственные учреждения.

Есть те, кто обследуется анонимно в частных клиниках, особенно это касается мужчин. Поэтому реальная картина может отличаться от официальной статистики, - добавила спикер.

По словам Халыковой, женское население репродуктивного возраста в Казахстане составляет до 4,8 миллионов человек, включая около одного миллиона подростков 15-18 лет.