Заброшенная художественная галерея привлекла внимание жителей Актау

Здание, в котором ранее располагалась художественная галерея, находится в бесхозном состоянии. К такому выводу пришли жители Актау, обратившие внимание на побитые стекла в окнах и облезлую краску объекта. По мнению горожан, такое положение дел портит общий вид побережья. В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

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Небольшое здание круглой формы появилось в районе спуске к морю в 4А микрорайоне несколько лет назад. Момещение с видом на море раньше служило картинной галереей. Здесь выставлялись местные и зарубежные авторы, проводились мастер-классы. Однако продолжительное время оно не используется и приходит в негодность.

Часто тут гуляю, обращаю внимание на него. Красивое сооружение с прекрасным видом. Неужели нет лучшего применения для него, чем общественный туалет? Можно же создать что-то хорошее, постоянное. Стекла выбиты, краска облезла. Здесь раньше концерты проходили, люди с удовольствием собирались, смотрели. Почему нельзя это вернуть? Обустроить зрительные места, восстановить «сцену», реконструировать здание?! У нас почему-то все как-то в теории красиво. И Дубай мы будем второй, и столицей тюркского мира себя называем, а под носом-то что происходит не видим», - рассказала корреспонденту Lada.kz жительница Актау

В акимате города сообщили, что сделать что-либо по собственной инициативе с данным сооружением они не в силах. Дело в том, что объект находится в частной собственности и отдавать или «дарить» городской власти его никто не собирается.

Данное здание получило целевое использование для размещения и эксплуатации художественной галереи с детской студией. Документов на какое-либо другое назначение к нам не поступало. Объект в частной собственности, - сообщили в пресс-службе акимата.

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Проблема с заброшенной галереей – лишь один из примеров того, как в Актау общественные пространства оказываются вне сферы влияния местных властей. Некоторые земли и объекты, расположенные на общегородской территории, давно находятся в частных руках, а теперь – ни контроля, ни развития. Пока собственники бездействуют, здания ветшают, общественные пространства теряют облик, а у чиновников буквально связаны руки.

Между тем, в других городах уже давно действуют документы, регламентирующие внешний вид набережных, парков и скверов. Возможно, Актау тоже пора разработать подобные правила, которые обяжут предпринимателей, желающих зарабатывать на уникальном морском пейзаже, не только следить за состоянием своих объектов, но и участвовать в благоустройстве прилегающей территории. Шикарный вид – это не только повод для бизнеса, но и большая ответственность перед городом и его жителями.