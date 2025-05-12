Жители 16 микрорайона Актау требуют ускорить строительство школы

Жители Актау вышли к зданию областного акимата с просьбой ускорить завершение строительства новой школы, так как, по словам родителей, в 16 микрорайоне нет ни одного действующего государственного учебного заведения, сообщает Lada.kz.

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Жители 16 микрорайона собрались перед зданием Мангистауского областного акимата с требованием завершить строительство школы до начала нового учебного года. По их словам, находящийся в этом же микрорайоне лицей «Алаш» якобы начал отчислять воспитанников, ссылаясь на переход на платную основу. Матери 300-400 учеников выступают против коммерциализации обучения.

В 16 микрорайоне проживает много семей с детьми. Частные школы не всем по карману. Мы не против образования, но хотим, чтобы оно было доступным. Государственной школы у нас нет, только частные, - рассказала одна из участниц встречи.

По информации родителей, строительство новой школы началось в августе 2023 года. Согласно первоначальному графику, сдать объект планировалось до 21 декабря 2024 года. Однако сроки по неизвестным причинам сдвинулись.

В городском акимате прокомментировали ситуацию, отметив, что завершение строительства учебного заведения в 16 микрорайоне намечено на октябрь 2025 года.