Благотворительный забег «Munaily Marathon-2025» состоится в Актау

Жителей Актау приглашают принять участие в благотворительном забеге «Munaily Marathon-2025», который пройдет 31 мая, передает Lada.kz .

Марафон «Munaily Marathon» в 2024 году

Мероприятие состоится 31 мая в Актау. Принять участие смогут жители и гости региона.

Марафон пройдет по двум дистанциям — 5 км и 10 км.

Старт марафона — в 8:00 утра, финиш — на площади амфитеатра в 15-м микрорайоне.

Регистрация на марафон доступна здесь.

Уважаемые жители и гости региона! Приглашаем вас принять участие в благотворительном забеге. Все собранные средства будут направлены на реализацию социальных проектов в Мангистауской области. Присоединяйтесь к благотворительному забегу и станьте частью добрых дел! — сообщил организатор марафона.

Напомним, в 2024 году марафон «Munaily Marathon» собрал более 1000 участников из девяти регионов Казахстана.