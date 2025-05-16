В Актау после ДТП со школьниками установили «лежачий полицейский»

В районе пешеходного перехода между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3», где ранее автомобиль сбил двух подростков, установили «лежачего полицейского», передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

В местных Instagram-пабликах появились фотографии установки искусственной дорожной неровности.

«Лежачий полицейский» вдоль пешеходного перехода между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3» появился на следующий день после дорожно-транспортного происшествия.

Искусственная дорожная неровность служит для снижения скорости движения транспорта и повышения безопасности пешеходов.

Напомним, ДТП произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шығыс-2» и «Шығыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Школьники 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в аварии, получили черепно-мозговые травмы.

Вчера, 15 мая, сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы.