Жители 6 микрорайона Актау выступают против строительства магазина около их дома

В редакцию Lada.kz с жалобой обратились жители 6 микрорайона. Люди возмущены тем, что прямо под окнами их дома №9 – буквально в 10 метрах – строят рыбный магазин. Жильцы уверяют: торговую точку возводят без их согласия. В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства заявили, что разрешение на строительство у предпринимателя есть.

Фото жителей Актау

Жильцы дома №9 в 6 микрорайоне, увидев ограждение земельного участка под их окнами, сразу начали обращаться в различные инстанции. По словам людей, они выступают против строительства магазина, поскольку торговых точек в округе и так достаточно, тогда как зелёных насаждений крайне мало.

Мы всем домом против, но нас даже не спросили. Без нашего согласия уже огородили участок земли и прямо под нашими балконами. По словам строителей, здесь будет рыбный магазин. Только вот, как всегда, жителей не спросили, нужен ли нам этот магазин, - рассказала одна из жительниц дома.

Жители также обеспокоены тем, что в случае строительства магазина будут вырублены все деревья, а летом могут начаться перебои с подачей электроэнергии и воды в доме.

В этот дом я переехал восемь лет назад. С первых дней начал высаживать деревья на пустыре под окнами, со стороны балконов. Сам поливал, ухаживал. В этом году посадил плодовые деревья. А теперь, из-за жадности властей и предпринимателя, всё это собираются вырубить. Все жители дома против, но нас никто не спросил. Мы хотим вместо магазина обустроить здесь сад, создать уютное место для отдыха детей и пожилых жильцов, - рассказал житель дома Рустам Мухтаров.

По словам жителей, они не понимают, зачем акимат выдаёт разрешение на уплотнение застройки в старой части города, где и так уже нет свободного места.

Почему эти магазины не строят в новых микрорайонах? Кому вообще нужен здесь ещё один магазин? У нас и так в округе достаточно торговых точек. Парковочных мест не хватает, зато землю под строительство магазинов выдают без проблем. Мы возмущены действиями акимата. Нам не нужен ещё один магазин. Когда власти, наконец, начнут слушать и слышать людей? Я покупал квартиру не для того, чтобы потом государство создавало мне дискомфорт, разрешая строительство магазина прямо у входа в мой дом, - возмущается Рустам Мухтаров.

Горожане говорят, что обращались в акимат Актау, прокуратуру и городской отдел архитектуры, ГАСК, но ответы не получили. До выяснения законности возведения объекта жильцы требуют остановить стройку.

В городском отделе архитектуры и градостроительства заявили, что данный земельный участок находится в частной собственности.

Разрешение на строительство есть. Целевое назначение: для строительства и эксплуатации здания, гостиницы, ресторана, магазина и аптеки, коммерческого объекта. Проведены разъяснительные работы, в свою очередь землепользователь обязался привести в порядок ограждения, - сообщили в акимате.

Ранее жители 14 микрорайона Актау выразили недовольство точечной застройкой. По их словам, рядом с домом №19 уже готовится строительная площадка, где, судя по всему, планируется возведение нового многоэтажного дома.

Несмотря на обещания каждого нового акима остановить уплотнённую застройку, бетонные грибы продолжают расти. Каждый свободный метр земли превращается в стройплощадку. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская прогулялась по городу, чтобы зафиксировать то, что иначе как архитектурным абсурдом назвать уже невозможно.