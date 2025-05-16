В бюджете Мангистауской областной больницы нет средств на реставрацию памятника врачам

Ремонт памятника врачам, расположенного на территории Мангистауской областной многопрофильной больницы (МОМБ), планируют провести за счет спонсоров. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото жителей Актау

По предоставленным корреспонденту Lada.kz данным, в бюджете нет средств на содержание и ремонт мемориальной доски, установленной перед зданием Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Поэтому в дальнейшем планируется провести ремонт мемориальной доски за счет спонсоров, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые ообщили, что памятник врачам на территории МОМБ находится в плачевном состоянии, разрушена его облицовка.

Архитектурное сооружение, посвященное врачам, внесшим вклад в развитие здравоохранения региона, был открыт в 2017 году. Строительство памятника инициировал совет ветеранов медицины области. На памятнике значатся имена 102 врачей, с которых начиналось мангистауское здравоохранение.