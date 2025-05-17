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17.05.2025, 09:01

В Мангистау на ЕНТ зарегистрировались более 8800 выпускников

Общество 0 1 566 Наталья Вронская

 В Мангистауской области количество выпускников, решивших пройти Единое национальное тестирование (ЕНТ) в 2025 году, значительно увеличилось. По данным управления образования региона, в этом году на участие в тестировании зарегистрировались 8832 одиннадцатиклассника, что на 25,8 % больше по сравнению с прошлым годом - тогда основное тестирование прошли 7018 выпускников, передаетLada.kz.

фото с сайта ortcom.kz
фото с сайта ortcom.kz

 

Большинство сдающих выбрали казахский язык (7886 человек), на русском языке тестирование сдают 946 участников. В этом году, как и прежде, ЕНТ проходит в несколько этапов: платные - в январе, марте и августе и бесплатные - в период с мая по июль в рамках конкурса на образовательные гранты.

Основной центр тестирования в регионе расположен в 1Б микрорайоне Актау. Он вмещает до 140 участников одновременно, а экзамены проводятся дважды в день, чтобы обеспечить комфортные условия и равномерную нагрузку. Здесь проходят тестирование не только выпускники областного центра, но и школьники из Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов. При подаче заявки абитуриенты могут выбрать любой удобный пункт сдачи — например, если планируется переезд или выпускник будет находиться не по месту прописки.

В январе участие в тестировании приняли 8248 человек, в марте — 7314. Максимальный балл, зафиксированный в регионе, составил 136.

Тестирование проходит в стандартном формате: всего — 120 заданий, включая обязательные и два профильных предмета. На выполнение даётся 4 часа (240 минут). Максимально возможный результат — 140 баллов.

Обязательные предметы для всех участников:

  • Математическая грамотность — 10 вопросов

  • Грамотность чтения — 10 вопросов

  • История Казахстана — 20 вопросов

К ним добавляются два профильных предмета, которые абитуриент выбирает самостоятельно в зависимости от будущей специальности. По каждому из них — по 50 вопросов.

При этом важно учитывать, что при поступлении в вузы необходимо набрать не менее 50 % правильных ответов по обязательным предметам. Недобор баллов по этой части теста может стать причиной отказа в приёме, даже при высоких результатах по профильным дисциплинам.

Самыми популярными комбинациями профильных предметов в стране остаются:

  • «Математика-Физика» — 16,5 %

  • «Биология-Химия» — 15,6 %

  • «Математика-Информатика» — 9,7 %

ЕНТ сопровождается строгими мерами по обеспечению честности: индивидуальные тестовые варианты, металлоискатели на входе, глушители связи и видеонаблюдение. Записи будут анализироваться до 31 октября. При выявлении нарушений результаты будут аннулированы.

Минимальные пороговые баллы зависят от выбранной специальности:

  • «Право» и «Педагогика» — от 75

  • «Медицина» — от 70

  • В национальные вузы — от 65

  • В остальные вузы — от 50

Абитуриенты могут подать апелляцию на содержание заданий в течение 30 минут после завершения экзамена. Окончательные результаты будут опубликованы в личных кабинетах участников после завершения процедуры рассмотрения апелляций.

В управлении образования области подчёркивают: рост числа участников - показатель повышения интереса к качественному образованию и готовности школьников к новым вызовам.

 

 

 

 

 

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