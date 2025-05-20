Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов в Актау

С 3 июня из Уральска в Актау запустят дополнительные авиарейсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта «Орал».

Фото с сайта uz.sputniknews.ru

Международный аэропорт «Орал» сообщил о запуске дополнительных авиарейсов в города Казахстана, в том числе в Актау.

Нововведения вступят в силу с 3 июня текущего года.

Актау этим летом станет ближе – количество рейсов увеличат с трех до пяти в неделю. В Астану и Алматы с 20 мая добавят по семь дополнительных рейсов – теперь еще больше удобных вариантов вылета! Снова можно будет улететь в Шымкент – рейсы дважды в неделю, - сообщили в аэпорорту.

В пресс-службе напомнили, что из Уральска продолжаются полеты во Франкфурт, Шарм-эль-Шейх и Анталью. В Египет можно добраться на самолете Boeing от Scat, в Турцию – на бортах Scat и FlyArystan.