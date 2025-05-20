В департаменте госдоходов Мангистау с 21 мая изменится график работы

С 21 мая изменится режим работы департамента государственных доходов по Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz .

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Изменения вступают в силу в соответствии с приказом министерства финансов РК от 25 апреля 2025 года №197, регламентирующим трудовой распорядок для территориальных подразделений Комитета государственных доходов.

Новый график устанавливается для всех подразделений, за исключением дежурных, таможенных постов и контрольных пунктов пропуска, работающих в круглосуточном или сменном режиме, - уточнили в ведомстве.

Согласно новому режиму:

рабочий день будет начинаться в 08:30 часов;

завершаться в 18:00 часов;

обеденный перерыв – с 13:00 до 14:30 часов.

В региональном департаменте госдоходов отметили, что изменения направлены на унификацию графика работы и повышение эффективности обслуживания налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности.