В департаменте госдоходов Мангистау с 21 мая изменится график работы

С 21 мая изменится режим работы департамента государственных доходов по Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.
Изменения вступают в силу в соответствии с приказом министерства финансов РК от 25 апреля 2025 года №197, регламентирующим трудовой распорядок для территориальных подразделений Комитета государственных доходов.
Новый график устанавливается для всех подразделений, за исключением дежурных, таможенных постов и контрольных пунктов пропуска, работающих в круглосуточном или сменном режиме, - уточнили в ведомстве.
Согласно новому режиму:
В региональном департаменте госдоходов отметили, что изменения направлены на унификацию графика работы и повышение эффективности обслуживания налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности.
Комментарии0 комментарий(ев)